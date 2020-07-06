AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığına ilişkin, "Yasa çalışmalarındaki temel amacımız, şehirlerimizi geleceğe taşıma yönünde, yerel yönetimleri çok daha güçlü hale getirmek ve halka hizmet standardımızı daha da yükseltmektir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığına ilişkin, "Yasa çalışmalarındaki temel amacımız, şehirlerimizi geleceğe taşıma yönünde, yerel yönetimleri çok daha güçlü hale getirmek ve halka hizmet standardımızı daha da yükseltmektir. Bu sebeplerden belediyelerimiz bu yasadan son derece memnun olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri'de kaldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, AK Parti olarak, yerel yönetimler için yasa teklifi hazırladıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyelerinden ve alanında uzman kişilerden oluşan bir ekiple yasa taslağını tamamladıklarını belirtti.

Muhalefet belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhatap olmak istedikleri için görüşmeler olduğunu, daha sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir grup oluşturulduğunu ve bu kişilerle devam edilmesine karar verildiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu belediyeler de yasa teklifi ile ilgili görüşler bildirdiler ama keşke 'CHP olarak teklifimiz bu' deselerdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in teklifi hariç diğerlerinde hiçbir şey yok. Hele hele Ankara Büyükşehirdeki arkadaş, 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tanınsın' diyor, başka da bir şey demiyor. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tanınsın demek Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde şerh koyduğu maddeleri kaldırın ki yerel yönetimlerin bağımsız, özerk yapısını sağlayın, kendi başına bağımsız birer kurum olsunlar demektir. Bunun arkasından federasyona gidilsin demek. Arkasından da referandumlarla ülkeden koparmak demek. Bunu Türkiye'de herkes bilir. Hele de bu teklifin milliyetçi olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanından gelmesine açıkça söylüyorum, hayretler içinde izliyorum."

"Belediyelerimiz yeni yasadan memnun olacak"

Yasanın belediyelerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlandığını ve belediyeleri rahatlatacağını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu yasa içinde büyükşehir, ilçe belediye ilişkileri, yetki devirleri, Anadolu'daki büyükşehirlerin ve ilçelerin bütçelerinin geliştirilmesi, finansman desteği, eskiden şikayet konusu olan ne kadar belediye mevzuatında mesele varsa hepsini uzunca

süre yaptığımız çalışmalarla hazırladık. Yasa çalışmalarındaki temel amacımız, şehirlerimizi geleceğe taşıma yönünde, yerel yönetimleri çok daha güçlü hale getirmek ve halka hizmet standardımızı daha da yükseltmektir. Bu sebeplerden belediyelerimiz bu yasadan son derece memnun olacak."

Cumhur İttifakı'nın binden fazla belediye sahip olduğunu aktaran Özhaseki, "Birlikte neredeyse yüzde 70'lere hitap ediyoruz. Biz, belediyelerin 1398'den 1020'si bizde olduğu halde Cumhur İttifakı olarak yasa konsensusla çıksın istiyoruz. Bu nedenle biraz daha bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayretler içinde izliyoruz"

Özhaseki, gündemlerinde erken seçim olup olamadığı yönündeki soruya, bazı kesimlerde erken seçimin konuşulduğunu, bunu hayretler içerisinde izlediklerini ifade etti.

"Niçin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi erken seçime gitsin ki" diyen Özhaseki, "Yani gerçekten garip değil mi? Cumhur İttifakı'nın 340 kadar milletvekili var, Meclis'te çoğunluk var. Kendi aralarında müthiş bir uyum var, 3 yıla yakın da bir süreleri var, ortada bir kriz de yok. Kriz dönemlerini de en iyi şekilde atlatmış bir hükümet var. Niye erken seçime gidilsin ki. Erken seçimin gündeme gelmesi anlamsız ve öyle bir gereklilik de yok. Ayrıca pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin artılarını gördük. Başkanlık Sistemi'nde çok çabuk karar alabilmenin faydalarını gördük." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın müthiş bir uyumla gittiğini kaydeden Özhaseki, Kayseri'de de il başkanları arasında güzel bir uyum olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA