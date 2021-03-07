AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Kadın Kolları Kongresi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan adayı olarak belirlendiğini açıkladı.

Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"8 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz 6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanım adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam Hanım'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin