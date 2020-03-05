AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın acı günü
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi Kadir Yılmaz (49), hayatını kaybetti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi Kadir Yılmaz (49), hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bingöl Barosuna kayıtlı avukat Yılmaz, gece vefat etti.
Sabah uçakla kentte getirilen Yılmaz'ın cenazesi, Bingöl Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Cevdet Yılmaz da katıldı.
Kaynak: AA