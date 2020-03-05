AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın acı günü
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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi Kadir Yılmaz (49), hayatını kaybetti.

05.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın acı günü

Genel Başkan Yardımcı 'ın kardeşi (49), hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Barosuna kayıtlı avukat Yılmaz, gece vefat etti.

Sabah uçakla kentte getirilen Yılmaz'ın cenazesi, Bingöl Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Cevdet Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA

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