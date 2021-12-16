ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Uluslararası Türk Dili Günü Etkinliğine katıldı.

UNESCO Milli Komisyonu, Avrasya Yazarlar Birliği ve Pamukkale Üniversitesi paydaşlığında çevrimiçi gerçekleşen ve Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan UNESCO Milli Komisyon temsilcilerinin de katıldığı etkinlik düzenlendi.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile 2010 yılında birlikte başlattıkları Türkçe Konuşan Ülkeler Milli Komisyonları Toplantıları'nın yeni bir açılımı niteliğinde olan bugünkü etkinliğin öneminden bahsetti.

Vilhelm Thomsen'in, Göktürk Yazıtlarını çözdüğünü ilan ettiği 15 Aralık tarihinin "Uluslararası Türk Dili Günü" olarak kutlanması nedeniyle yapılan etkinlikte Avcı, BM'nin 7. resmi dili olarak Türkçenin kabul edilmesi için yapılacak müracaata, UNESCO Danimarka Milli Komisyonu'nu da ortak ederek, İskandinav etki alanından istifade edilebileceğini, böylece İskandinav UNESCO Milli Komisyonlarının da işin içine katılmasının kolaylaşacağını ifade etti.

Avcı, Türkiye'de de başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Türk Dünyası Vakfı ve üniversiteler başta olmak üzere resmi ve sivil paydaşlarla bu gayretlerin tabana yayılması gerekliliğini vurguladı.

Türkçenin BM'nin resmi dilleri arasına alınması için kadirşinas halefi Prof. Dr. Öcal Oğuz'un sürdürdüğü girişimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcı, Türkçenin bunu çoktan hak ettiğini ifade eden Avcı, üç dönem önce, Paris'te UNESCO Genel Konferansında Milli Eğitim Bakanı olarak yaptığı konuşmasına İngilizce başlayıp sonra Türkçe devam ettiğini, konuşmasından sonra kendisini hararetle tebrik eden ülke temsilcilerinin çokluğundan da anlaşıldığı üzere bu konuda uluslararası desteğin çok net ortaya çıkacağını kaydetti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun Afrika ülkeleri ve daha sonra da Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantılarda da Türkiye'ye ve Türkçeye hatırlı öncelik verildiğini anlatan Nabi Avcı, bu konuyu gündemde tutmak ve basında yer almasını sağlamak için herkese, her düzeyde görevler düştüğünü belirtti.

Milletvekili Nabi Avcı, yakın bir gelecekte, BM'nin 7. resmi dili olarak Türkçenin kabul edildiği bir toplantıda buluşmak temennisiyle sözlerine son verdi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet