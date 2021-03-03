AK Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu, esnafı ziyaret etti

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

Dolu, sanayi sitesi ziyaretinde esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Samimi ortamda geçen esnaf ziyaretinden iyi dönüş aldıklarını ifade eden Dolu, "Zaman zaman çat kapı esnaf arkadaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek bizden beklentilerini dinliyoruz. Yerinde, varsa sıkıntıları çözme noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlçemizdeki tüm esnafımızı ilerleyen günlerde ziyaret etmeye devam edeceğiz. AK Parti olarak 18 yıldır olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın, vatandaşımızın daima yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar