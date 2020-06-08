AK Parti'den Kızılay'a kan bağışı desteği
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AK Parti'den Kızılay'a kan bağışı desteği

AK Parti'den Kızılay'a kan bağışı desteği Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay tarafından yapılan çağrıya AK Parti teşkilatı kan bağışı yaparak katkıda bulundu.

08.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:36

AK Parti'den Kızılay'a kan bağışı desteği

GAZİANTEP - Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay tarafından yapılan çağrıya AK Parti teşkilatı kan bağışı yaparak katkıda bulundu.

AK Parti Gaziantep İl ve Merkez İlçe Başkanlığı ile Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri kan bağışında bulundu. Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'nun da katıldığı İl Başkanlığı binasında düzenlenen kan bağış programına partililer yoğun ilgi gösterdi. İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Tüm Ak Parti teşkilatlarımız kan bağışında bulunuyor. Geçen hafta Şahinbey ilçelimizde başlayan süreç bugün il binamızda devam ediyor. Kan bağış kampanyası hafta sonuna kadar tüm ilçelerimizde devam edecek" diye konuştu.

"Dünya Türkiye'yi hayranlıkla izliyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise, dünyanın Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, süreçte kanın öneminin daha da arttığını hatırlatarak, herkesi bağışta bulunmaya davet etti. Türkiye'nin pandemi sürecinde çok önemli bir sınavdan da geçtiğini kaydeden Kirazoğlu, "Bu mücadelede Türkiye sağlık sisteminin güçlülüğü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz milletimizin güçlü desteği ile bu salgına karşı en etkili mücadeleyi yürütüyoruz. Tüm dünya bu mücadeleyi hayranlıkla izliyor. Bu şifanın daha hızlı gerçekleşmesi için hem kan hem de plazma bağışı noktasında duyarlı olmaları çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Özkeçeci ve beraberindekiler, açıklamaların ardından kan bağışında bulundu.

AK Parti'den Kızılay'a kan bağışı desteği

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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