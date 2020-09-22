AK Parti Batman İl Başkanı Gür muhtarlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Batman İl Başkanı Gür muhtarlarla bir araya geldi

Batman'da köy muhtarları ile toplantılarını sürdüren AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür, Sason ilçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür muhtarlarla bir araya geldi
22.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:41

Batman'da köy muhtarları ile toplantılarını sürdüren AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür, Sason ilçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

AK Parti İl Binasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Gür, tüm muhtarları tek tek dinleyerek talep ve sıkıntılarını not etti. Muhtarlar tarafından yapılan talep ve sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Gür, köylerdeki sıkıntıları dinleyerek vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Muhtarlar ise Başkan Gür tarafından yapılan toplantılarda talep ve istekleri dile getirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Bu biz muhtarlar için çok verimli olan bir toplantı. Sorunlarımız, sıkıntılarımız veya taleplerimizi rahatça dillendirebiliyoruz. Allah razı olsun yönetim bizi dinleyip elinden geleni zaten yapıyor. Bu toplantıların her daim devam etmesini istiyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Muharrem İnce Volkan Bozkır Erkan Kandemir
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Cimilli İbo Aytaç Ağırlar
Spor Babel Sörloth Okan Buruk Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Batman İl Başkanı Gür muhtarlarla bir araya geldi - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 14:52:56. #1.14#
title