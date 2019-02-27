AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy: "Şu Sokaklar, Şu Mahalleler Makam Olacak"

Avcılar'da Tahtakale Mahallesi Bizim Evler Sitesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçimi kazanması halinde sokaklarda yine vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade ederek, "Şu sokaklar, şu mahalleler makam olacak" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Bizim Evler Sitesi sakinleriyle yaptığı buluşmasında devam etti. Site sakinleriyle bir araya gelen Ulusoy, vatandaşların sorunlarını dinleyip projelerinden bahsetti. Ulusoy, site sakinleri önünde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Tahtakale Mahallesi ile ilgili birçok projesinin olduğunu ifade eden Ulusoy, sanayi sitesinde yaptığı esnaf ziyaretine de atıfta bulunarak, "Sanayi sitesindeki esnafla buluştum. Onlara dedim ki, bunlar sıkılası eller dokunulası eller. Çünkü öyle bir emek ki, ellerini tuttuğumda derin derin yaralar vardı, niye çünkü elleriyle kazanıyor onlar. Dedim ki onlara ananızın ak sütü kadar helal olsun. O kadar çok sıkıntıları vardı ki oturduk dertleştik. Orada sordular bana dediler ki: 'Hocam, buraya kadar geldiniz, kapımıza kadar geldiniz, çayımızı içtiniz oturup bizimle dertleştiniz. Makamınızda da böyle mi olacaksınız.' Dedim ki, makam neresi olacak biliyor musunuz, şu sokaklar, şu mahalleler makam olacak. Gelip esnafın çayını içmek, aile sohbetlerine katılıp bir acı kahvenizi içmek ve derdiniz ile dertlenmek benim en büyük gayemdir. Başkanlık demiyorum, başhizmetkarlıktaki en büyük hayalim. Ben belediye başkanlığına aday değilim, ben başhizmetçiliğe adayım" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA