AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, AA Adana Bölge Müdürü Firik'e ziyaret

ADANA (AA) - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Ay, beraberinde partisinin İl Başkan Yardımcısı Faruk Aytek ile AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik eden Ay, personele de görevlerinde başarılar diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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