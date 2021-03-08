AK Parti, 8 Mart'ı karanfil ve maskeyle kutladı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, Pazaryerinde karanfil ve maske dağıtarak kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri ile birlikte; bugün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Pazaryerine giderek, kadın Pazar esnafına karanfil takdim edip Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. AK Parti heyeti, ayrıca Pazaryerinde bulunan tüm esnafa da maske dağıtarak, bereketli kazanç diledi. Esnafla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Bozkurt ve beraberindeki partililerin bu organizasyonu, esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yapan Bozkurt, üreten emekçi kadınları ziyaret ederek bu özel günlerini kutlamak istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Kadınları hayatın her alanında görmekten gurur duyduklarını söyledi. Kadınların her zaman daha iyi yerlere gelmeyi hak ettiklerini vurgulayan Bozkurt, AK Parti Hükümetleri tarafından yürürlüğe konulan uygulamalarla üzerlerine düşeni yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini ifade etti." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı