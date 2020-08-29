Ak Parti 4 ilçede daha kongre yaptı AK Parti Narman, Tortum, Uzundere ve Şenkaya 7. Olağan İlçe Kongreleri tamamlandı.

AK Parti Narman, Tortum, Uzundere ve Şenkaya 7. Olağan İlçe Kongreleri tamamlandı. Narman'da Metin Okumuş, Şenkaya'da Ahmet Ayyıldız, Uzundere'de Fatih Ertek ve Tortum'da Hasan Yazıcı 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yeniden seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Koordinatörü ve Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı 7. Olağan İlçe Kongrelerinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İlçe Kongrelerini değerlendiren AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti teşkilatlarının hizmet odaklı çalışan ve eser siyaseti yapan isimleri bir araya getirdiğinin altını çizerek, "Partimizde boş söz, boş vaat yoktur. Halka hizmet için buluştuğumuz bu çatı altında ülkemizi ilk on ekonomi arasına sokacak yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız yarın başkaları olacaktır ama hizmet yürüyüşü daima devam edecektir." dedi.

Kuzu postuna bürünmüş kurtların çakallarla iş tuttuğu dünyada birlik ve beraberliğin her şeyden daha önemli olduğunu kaydeden Başkan Öz, "Doğu Akdeniz'de yaşananlar gösteriyor ki Türkiye doğru yoldadır ve güçlü olmak zorundadır. Düşmanla karşı karşıya gelindiğinde en büyük güç birlik ve beraberliktir zira şairin de dediği gibi 'toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İlçe kongrelerimizde ortaya konulan birlik görüntüsünü Olağan Genel Kongremizde zirveye taşıyacağız. Dosta güven, düşmana korku veren daha güçlü bir Türkiye için 'durmak yok yola devam' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA