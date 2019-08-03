AK başkanlar deneyimlerini paylaştı

Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen belediye başkanları, toplantı öncesi tecrübe paylaşımında bulundu.

Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Şanlıurfa'da başladı. 3 gün sürecek olan toplantıya Adıyaman, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak'tan Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları katılım gösteriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, konuklarla yakından ilgilenerek buluşmanın tüm iller için hayırlar getirmesini diledi.

Toplantı öncesi Tecrübe Paylaşımı konulu buluşma düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı buluşmada AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Tahir Akyürek konuşma gerçekleştirdi.

İki bölüm şeklinde devam eden buluşmanın ilk kısmında konuşmacılar deneyimlerini paylaşırken, ikinci bölümde ise kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA