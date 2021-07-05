Ailesiyle Kovid-19'u atlatan Serpil hemşire, aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor
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Ailesiyle Kovid-19'u atlatan Serpil hemşire, aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor

Ailesiyle Kovid-19'u atlatan Serpil hemşire, aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımında yer verdiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ailesiyle yakalandığı hastalığı yenen hemşire Serpil Bolat, Kocaeli Devlet Hastanesinde aşılama çalışmalarında görev alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımında yer verdiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ailesiyle yakalandığı hastalığı yenen hemşire Serpil Bolat, Kocaeli Devlet Hastanesinde aşılama çalışmalarında görev alıyor.

Meslekte 27 yılı geride bırakan Bolat, aşılama çalışmalarında yer alarak vatandaşların sağlıklarının korunmasına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyor.

Bolat, geçen yıl kasım ayında hastalığa yakalanırken, aynı dönemde 20 yaşındaki oğlu Alper Kaan Eroğlu ile 70 yaşındaki annesi Sadiye ve 70 yaşındaki babası Nuri Bolat da enfekte oldu.

Hastalığı hafif atlatan Serpil hemşire, babası ve annesinin Kovid-19'u ağır geçirmesi nedeniyle bir süre izin alarak ailesiyle ilgilendi.

Ebeveynlerinin sağlığına kavuşmasının ardından görevine dönen Bolat, aşılama çalışmalarına dahil oldu.

"Tekrar o günlerin gelmesini istemiyoruz"

Serpil Bolat, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanları olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini, vatandaşları sağlıklarına kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte ailesiyle çok vakit geçiremediğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Yorucu bir süreçti. Bu dönemde oğlum, kendim, annem ve babam Kovid-19'a yakalandık. Babam parkinson hastası olduğu için kasları tutulmuştu. Yatağa bağımlı hale geldi, yürüyemedi. Babam çok ağır geçirdi, 4 ay hastanede yattı. Zor bir süreçti. Onun için endişelendim. Şu an babam daha iyi, en azından yürümeye başladı. Tekrar o günlerin gelmesini istemiyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için aşının önemini insanlara anlatıyoruz."

Bolat, kendisi ve oğlunun ise hastalığı daha hafif atlattığını kaydetti.

Bakan Koca'nın paylaşımı mutlu etti

Görevine döndükten sonra yoğun bir tempoda çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Bolat, "Hastanemizde de yoğun bir şekilde aşı yapıyoruz. Mesleğimi seviyorum, ne görev verilirse yapıyoruz. Bu salgını ancak aşıyla yenebiliriz. Nasıl tetanos, kuduz, çocuk felci hastalıklarını aşıyla yenebiliyorsak bu aşıya da güvenmeliyiz. Bu salgının bir an önce bitmesini istiyoruz. Eski hayatımıza dönmek istiyoruz. Maskelerden kurtulmak istiyoruz. Bunun için de aşı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabından kendi çalışmasını ve hikayesini paylaşmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Bolat, mücadeleye devam ederek salgını yeneceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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