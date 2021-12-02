Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor

BODRUM, MUĞLA (İHA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşları ve ailelerini evlerinde ziyaret ediyor.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın ve Halkla İlişkiler birimi personeli tarafından yapılan ziyaretlerde engelli vatandaşların ve ailelerinin Bodrum Belediyesi'nden istek ve önerileri dinleniyor.

Sohbet havasında geçen ziyaretlerde, Başkan Ahmet Aras'ın selam ve sevgilerini ileten Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt "Engelli vatandaşlarımızın sadece bir gün değil her gün yanındayız. Bodrum Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Amacımız engelli vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamaktır" dedi.

Halkla İlişkiler birimi ekipleri, hazırlanan program kapsamında Bodrum genelinde ziyaretlerine devam edecek. - MUĞLA