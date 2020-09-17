Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2 milyar TL kaynak aktarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2 milyar TL kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını ile mücadele döneminde, mart ayından bu yana 1.003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 2 milyar TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

17.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:34

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

"2 MİLYAR TL PAY GÖNDERDİK"

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına normalin dışında ek 4 periyodik pay gönderdiklerini anımsatan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk" dedi.

"VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINA HIZLI YANIT VERİYORUZ"

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını belirtti. Selçuk, aktarılan kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi. Vakıflara gönderilen periyodik paylar hesaplanırken il ve ilçe nüfusu, aktif hane dosyası gibi göstergeler kullanılıyor.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2 milyar TL kaynak aktarıldı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hanife Seda Sayan Barış Falay Gonca Vuslateri
Spor Tisserand Adem Büyük Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir
Daha Fazla Erkek Karar Bursa Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2 milyar TL kaynak aktarıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 11:33:40. #1.15#
title