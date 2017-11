Ahıska Türklerinin Son Kafilesi Erzincan'a Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonunda Türkiye'de iskan ettirilecek Ahıska Türklerinin son kafilesi olan 234 kişilik altıncı kafile Erzincan'a geldi.



Ukrayna'dan Üzümlü ilçesine iki kafilede getirilen 234 son Ahıska Türkü kafilesi Erzincan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Türk Hava Yollarına ait uçakla getirilen Ahıska Türklerine uçaktan inişlerinde çiçek takdim edildi. Son kafileyi Erzincan Vali vekili Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı.



Erzincan' getirilen kafilenin içerisinde bulunan 80 yaşındaki Fazie Faklulova, kendilerini öz vatanlarına kavuşturanlara teşekkür ederek, memnuniyet dileklerini iletti. Faklulova, "Öz vatanımıza geldik. Allah razı oldun büyüklerimizden. Bize ev verdiler, her zaman bize yardım ediyorlar sağ olsunlar, ömürleri uzun olsun. Bize hizmet ettiler buraya getirdiler, yardımlarda bulundular. Her vakit sağ olsunlar" dedi.



Son kafileyi karşılayan Erzincan Vali Vekili Fatih Acar, 25 Aralık 2015 tarihinden itibaren gelen Ahıska Türkü vatandaşlarının 595 eve yerleştirildiklerini belirtti. Acar, bu son 234 kişilik kafile ile Ahıska Türkü vatandaşlarının anayurtlarına gelmiş olduklarını söyledi. Acar açıklamasında şunlara değindi:



"234 kişimiz daha geliyor. Toplam bununla beraber 2 bin 600 Ahıska Türkü'müzü biz Üzümlü olarak karşılamış oluyoruz. 25 Aralık 2015 tarihinden itibaren gelen Ahıska Türkü vatandaşlarımız toplam 595 evimize yerleştirilmiş oldu. Allah'ın izniyle inşallah bu sayede orada sıkıntı içerisinde olan Ahıska Türkü vatandaşlarımız anayurtlarına gelmiş bulunuyor."



Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ise, göçlerin bu son kafile ile sona erdiğini, bu göçte emekleri olan herkese teşekkür etti.



Fuat, "Yaklaşık iki yıl önce başlayan bir süreç. Allah'a şükür kazasız belasız altıncı grubu bu gün son grup ile bitirmiş bulunuyoruz. Bu iki uçakta 234 kişi Erzincan havalimanına indi. Biraz sonra otobüsler ile kendi evlerine intikal edecekler. Her zaman ifade ediyoruz, cumhuriyet döneminin en kapsamlı, en modern ve yapılması gerek en güzel şeyler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun ilgi ve alakasından dolayı bu göçler güzel şekilde yapıldı. Bu sebeple Erzincan Üzümlü'ye yapılan göçün son grubunu bu gün havalimanına indi. 25 Aralık 2015'de başlayan göç, bugün itibariyle son kafile ile son bulacaktır. Bu göçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, başbakanımıza bakanlarımıza ilgili kurum ve kuruluşlara, özellikle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, gece gündüz çalışan personeline, Üzümlü Kaymakamlığı ve Üzümlü Belediyesi'ne sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak da bu organizasyon içerisinde bulunmaktan, genel başkanımızın da bu işi takip etmesinden son derece memnunuz" dedi.



Son Ahıska Türkü, kafilesi Erzincan Havalimanı'nda yapılan giriş işlemlerinin ardından Üzümlü ilçesinde kendilerine tahsis edilen evlere yerleştirildi. - ERZİNCAN