Ahiler Kalkınma Ajansı Desteği ile 'Turizmde bir adım daha ileri eğitimi' başladı
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Ahiler Kalkınma Ajansı Desteği ile 'Turizmde bir adım daha ileri eğitimi' başladı

Ahiler Kalkınma Ajansı Desteği ile 'Turizmde bir adım daha ileri eğitimi' başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırşehir'de Ahiler Kalkınma Ajansının 2020 yılı teknik destek programı kapsamında, Termal bir otelle 'Turizmde bir adım daha ileri' projesi başladı.

Kırşehir'de Ahiler Kalkınma Ajansının 2020 yılı teknik destek programı kapsamında, Termal bir otelle 'Turizmde bir adım daha ileri' projesi başladı.

Otelcilik eğitimleri ile sektörde 30 yıllık deneyimi olan profesyonel yöneticiler, Turizoom International Management firması çatısı altında eğitim alacak.

Özellikle otelcilikte yeni trendlere göre oryantasyon, başarı ve iletişim, servis becerileri ve misafir sadakati, problemlere etkili yanıt, departmansal eğitimler, hijyen eğitimleri, satış artırıcı teknikler ve yöneticilere verilen eğitimcinin eğitimi ile otelcilik eğitimlerinde bir otelin ihtiyacı olan eğitimleri yoğunlaştırılmış bir şekilde en üst pozisyondan alt kadrolara kadar etkili bir program ile verilecek.

AHİKA Bölgesi'nde bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının benimsenmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla bölge planlarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlayacak projelere destek olmak amacıyla tür eğitimleri destekliyor.

Başlatılan proje ile ilgili görüşlerini açıklayan Termal Otel Genel Müdürü Ali Aksoy, "Projenin özellikle bölgemiz otel yatırımlarını destekleyici ve personel kalitesini yükseltecek ve sürdürülebilir bir katkı sağlayacak ve sadece otelimize değil tüm şehrimizdeki hizmet kalitesinin artmasını destekleyecektir." dedi.

Turizm International Danışmanlık ve Eğitim firması başkanı Ali Can Aksu ise sektörde ki eksikleri bildiklerini ve birikimlerini paylaşacaklarını ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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