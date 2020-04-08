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Hüseyin Arslan, İhracat, Irak, Ekonomi

AHBİB'den 107 milyon dolarlık rekor ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 107,31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

08.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:12
AHBİB'den 107 milyon dolarlık rekor ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 107,31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle insanların hububat-bakliyat başta olmak üzere temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasının hayati önemde olduğunu belirten AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye'nin bu anlamda dünyanın şanslı ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Arslan, "Hububat, bakliyat stoklarımız yeterli. Fabrikalarımızın üretiminde herhangi bir aksama yok. Mevsimsel şartlar beklenildiği şekilde devam ediyor. Bu sene verimli bir sezon olacağını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni mahsullerin hasatlarına da başlanacak. Dünyanın birçok ülkesinin aksine ülkemizde her ürünü bulmak mümkün. İnsanımızın endişe etmesini gerektirecek en ufak bir olumsuz durum söz konusu değil" diye konuştu.

"Korona virüs küresel gıda sevkiyatında kırılmalara neden oldu"

Pandeminin küresel gıda tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etki oluşturduğuna ve deniz yolu ile yapılan sevkiyatlarda kırılmalara neden olduğuna dikkat çeken Arslan, ihracat pazarlarında oluşan boşlukların navlun fiyatlarının düşürülmesi ve boş konteyner sorununun çözülmesi ile Türk firmaları için fırsata dönüşebileceğini söyledi. Arslan, "Konteyner gemileri, karantina uygulamaları nedeniyle yükünü indirmek için uzun süre bekliyor. Yükünü boşaltmasına rağmen limandan çekilemeyen gemiler çoğunlukta. Bu durum konteynerlerin teslimat sürelerinde gecikmelere neden olurken, maliyetleri de artırıyor. Konteynerler boşalmadığı için yeni ürün temin edip, başka bir limana gönderme konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

"Maliyetlerimiz artıyor, üç ülkenin ortak tedbirler alması lazım"

2020 yılının ilk çeyreğinde 293 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, Mart ayı sonu itibarı ile son 12 ayda 1,09 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslan, korona virüs salgınının görülmesinin ardından Irak ve İran sınır kapılarının kapatılması ile Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın yavaşladığını, Irak sınırında kurulan tampon bölgenin özellikle temel gıda ürünleri ihracatının maliyet kalemlerinde yüksek artışlara neden olduğunu ifade etti. Arslan ayrıca özellikle Irak sınırında tüm dünyaya örnek bir çalışma yapılarak tampon bölge uygulamasına geçildiğini, artan maliyet kalemlerini düşürecek tedbirler alınmasının da bu aşamadan itibaren büyük önem arz edeceğini belirtti. Arslan, ihracat faaliyetlerinin zarar görmemesi için gümrüklerdeki işlemlerin ve aktarma işlemlerinin daha hızlı yapılması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Irak sınırında konteynerler Sağlık Bakanlığına bağlı uzman personellerin gözetiminde Irak tarafında kurulan tampon bölgeye gidiyor. Iraklı taşımacılara mallar teslim ediliyor. Hükümetimizin almış olduğu tedbirler sayesinde her şeye rağmen ihracatımız devam ediyor. Ancak bu uygulama katma değeri az olan temel gıda ürünlerinin maliyet kalemlerinin çok fazla yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle Türkiye'nin başta Irak ve İran olmak üzere sınır ülkeleri ile bir araya gelip, ticaret faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm imkanlarını masaya yatırması, ek maliyetleri ortadan kaldıracak tedbirleri alması gerekiyor."

Mart ayı ihracatının lokomotifi kırmızı mercimek

AHBİB'in Mart ayı ihracatını mercek altına alan Arslan, "Birliğimiz, Mart ayında yüzde 18'lik artış ve 27 milyon dolar değerle en fazla pastacılık ürünleri ihraç etti. Pastacılık ürünlerini yüzde 37 artış ve 25,58 milyon dolar değer ile bakliyat, yüzde 47 artış ve 10,75 milyon dolar değer ile şeker ve şeker mamulleri takip etti. Bölgemizde Mart ayı ihracat rekortmeni ürünümüz kırmızı mercimek oldu. Yüzde 116 artış ve 20,50 milyon dolar değer ile kırmızı mercimek, Mart ayı ihracatımızdan yüzde 19'luk pay aldı" dedi.

En fazla ihracat Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'a

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Mart ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Arslan, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yaptığımız ülke 11,03 milyon dolar ile Irak oldu. 10,75 milyon dolar ile Suriye ikinci, 5,64 milyon dolar ile Suudi Arabistan üçüncü sırada yer aldı. Mart ayında en fazla ihracat artışı kaydettiğimiz ülkeler ise yüzde 4 bin 297 artış ve 5,13 milyon dolar ile Cibuti, yüzde bin 956 artış ve 2,61 milyon dolar ile Umman oldu. Belçika, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Tayland, Angola, Şili, Finlandiya, Kazakistan ve Meksika'ya yönelik ihracatımızda da dikkat çeken artışlar gözlendi." - ADANA

Kaynak: İHA

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