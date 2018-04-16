Ağrı Dağı'ndaki Terör Operasyonu

Ağrı Dağı'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bugünkü operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Operasyonlarda teröristlerle birlikte iki M16, bir zagros, bir biksi, bir keskin nişancı tüfeği, iki roketatar, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca ele geçirilmiştir. Ağrı Dağı'nda teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda son 11 gün içerisinde biri sağ olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."