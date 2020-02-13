Ağrı'da Bilek Güreşi Müsabakaları yapıldı

13.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:32

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komitesi Başkanlığı'nın 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Yıldızlar Bilek Güreşi İl birinciliği müsabakaları yapıldı.



Okul Sporları gençler ve yıldızlar bilek güreşi il birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 bin 500 kişilik spor salonunda gerçekleştirildi.



Ağrı'da ilk defa gerçekleştirilen yarışmalara; Gençlerden 15 okuldan 210 sporcu, yıldızlarda ise 8 okuldan 140 sporcu olmak üzere toplam 350 sporcu katılım gösterdi.



Gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girmek adına kıran kırana mücadele ederken, büyük çekişmelerin yaşandığı bilek güreşi il birinciliği kategorisinde ve kilosunda birinci olan sporcular grup müsabakalarında Ağrı'yı temsil etmeye hakkı kazandı. Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi.



Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Spor Şube Müdürü Cemil Budak; "İlk defa düzenlediğimiz bilek güreşi müsabakaları yoğun katılım ile gerçekleştirildik. Katılım sağlayan tüm okullarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Dereceye girerek grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.



Düzenlenen ödül töreninde sporcuların madalyaları; Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Güreş il temsilcisi Çetin Demir, Okul Sporları Koordinatörü Hanifi Karaoğlan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA