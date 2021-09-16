Age of Empires 4 teknik stres testi bu hafta sonu açılıyor - Haberler
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Age of Empires 4 teknik stres testi bu hafta sonu açılıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Age of Empires 4 teknik stres testi bu hafta sonu açılıyor

Tüm bilgisayar oyuncuları Age of Empires 4 Teknik stres testine 4 günlük süre içerisinde erişebilecek.

PC oyuncuları 17-20 Eylül tarihleri arasında Age Of Empires IV teknik stres testine girebilecek. Geliştirici Relic Entertainment, Ağustos ayında gerçek zamanlı strateji başlığı için kapalı bir beta yayınlamıştı ve sadece davet ile deneme şansınız oluyordu. Ancak geliştiriciler, yaklaşan stres testini herkesin deneyebileceğini söyledi. Age of Empires 4 teknik stres testi nasıl oynanıyor? Age of Empires 4 nasıl oynanır? Age of Empires 4 betaya giriş nasıl yapılır?

Resmi olarak 2017'de duyurulan Age of Empires IV, Microsoft'un 2019'un sonlarında düzenlediği ID@Xbox Games XO19 etkinliği sırasında yeniden ortaya çıkmadan önce spot ışıklarının dışında uzun süre geçirmişti. Relic'in en son Age of Empires girişimi, E3 2021'deki Xbox ve Bethesda Games Showcase sırasında özellikle özel etkileşim aldı.

TEKNİK STRES TESTİNE HERKES DAVETLİ

Age of Empires 4'ün çıkışı hızla yaklaştığından, Relic sunucularının ve sistemlerinin ölçeğini gerçekten test etmeyi hedefliyor. Böylece, herkes bu Cuma gününden itibaren hafta sonu sürece bir stres testine katılmaya davet ediliyor.

Minimum özellik gereksinimleri karşıladığı sürece, tüm PC oyuncuları 17 Eylül Cuma gününden 20 Eylül Pazartesi gününe kadar Age of Empires 4 teknik stres testine erişebilecekler.

Cuma günü, ilgili taraflar PC'nin Xbox Insider Hub uygulaması veya Age of Empires IV'ün Steam ürünü sayfasındaki Playtest bölümü aracılığıyla teknik stres testine katılabilecekler. Yeni test aşaması herkese açık olduğundan, oyuncuların Relic'in gizlilik anlaşmasını yürürlüğe girmesi konusunda endişelenmesine gerek yok.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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