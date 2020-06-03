Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
03.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:42
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde köpeklerden korkan kedi, Orman İşletme Şefliği bahçesindeki çam ağacına tırmandı. Kedinin 2 gündür inemediğini fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiyecilerin yere bıraktığı kedi koşarak gözden kayboldu.
Kaynak: DHA