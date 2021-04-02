Ağaca takılan güvercini itfaiye kurtardı
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Ağaca takılan güvercini itfaiye kurtardı

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Ağaca takılan güvercini itfaiye kurtardı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Polatlı Caddesi üzerinde bulunan ağaçta bir güvercin asılı kaldı. Güvercinin asılı olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güvercin kurtarıldı. İtfaiye ekipleri güvercinin ayağındaki ipleri temizleyerek salıverdi. - ANKARA

Ağaca takılan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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