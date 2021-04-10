Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda şüphe üzerinde durdurduğu bir otomobilde 127 gram kokain ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki K.A. ile E.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
E.O, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz