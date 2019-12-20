Afyonkarahisar'da tarihi olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi
Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da tarihi olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi - Haber

Afyonkarahisar'da tarihi olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi.

20.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:58
Afyonkarahisar'da tarihi olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi.

İhsaniye İlçe Komutanlığı ekipleri, 'den Gazlıgöl beldesine getirilecek tarihi eserlerin satılacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir otomobil, Kayıhan beldesinde durduruldu.

Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel, 3 heykel parçası, 22 sikke, dedektör ile 2 metal arama çubuğu bulundu.

Jandarma ekipleri, otomobildeki F.Ç, E.A. ve E.K'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler