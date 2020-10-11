Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 3 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 3 yaralı

11.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:10
Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nilgün Aksoy (61) yönetimindeki 10 ADS plakalı otomobil, Ali Kaleli Mahallesinde karşı yönden gelen Ahmet Koçak (68) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, Ahmet ve Şerife Koçak ile Nilgün Aksoy yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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