LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek "Zela" buldu
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LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek "Zela" buldu

29.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:32

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan otomobilin LGP deposuna gizlenmiş 4 kilo 600 gram esrarı narkotik köpeği "Zela" buldu.

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan otomobilin LGP deposuna gizlenmiş 4 kilo 600 gram esrarı narkotik köpeği "Zela" buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Susuz kavşağında şüphe üzerine durdurduğu 79 AH 283 plakalı otomobilde dedektör köpek "Zela"nın da yardımıyla arama yapıldı.

"Zela"nın, otomobilin LPG deposuna tepki vermesi üzerine polis ekiplerince sökülen depoda 4 kilo 600 gram esrar bulundu.

Ekipler, araç sürücüsü Mazlum G.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik köpeği "Zela"nın otomobildeki arama görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek 'Zela' buldu
LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek 'Zela' buldu
LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek 'Zela' buldu
LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek 'Zela' buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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