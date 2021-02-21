Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ile sokaklarda sakin bir gün yaşanıyor.

Bazı vatandaşların yürüme mesafesindeki market ve manavlardan alışveriş yaptığı gözlendi.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz