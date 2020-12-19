Afyonkarahisar'da 2021 yılı "Aile Yılı" ilan edildi
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Afyonkarahisar'da 2021 yılı "Aile Yılı" ilan edildi

19.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:40
Afyonkarahisar'da 2021 yılı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kentte "2021 Aile Yılı" olması dolayısıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kentte "2021 Aile Yılı" olması dolayısıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Termal bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, 2020 yılının Afyonkarahisar'da "Sevgi Yılı" olarak tamamlandığını 2021 yılını da "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini söyledi.

Ailenin Türk toplumundaki yerine ve önemine dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Aile, Türk milletini diğer milletlerden ayıran en büyük özelliktir. İmparatorluk ve kurulan devletler aile yapısının sağlamlığı ile mümkün olmuştur. Dışarıdan olan saldırılara rağmen ayakta kalmamızın en büyün nedeni aile kurumunun sağlam olmasıdır. Aile kurumumuzda gevşeme ve zaaf olmamalı. Ben vali olarak bu işin arkasında duracağım ve sürekli takipçisi olacağım. Kurumlarımız da her şeyiyle bu projeye sahip çıksın."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da 2020 yılındaki "Sevgi Yılı" projesine destek veren herkese teşekkür ederek, "2021 Aile Yılı"nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından "2021 Aile Yılı"nın işleyişi hakkında bir sunum yapıldı.

Toplantıya, Çiçek ve Eroğlu'nun yanı sıra, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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