Afyonkarahisar'da 15 akülü engelli aracı dağıtıldı
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Afyonkarahisar'da 15 akülü engelli aracı dağıtıldı

Afyonkarahisar'da hayırseverlerin desteğiyle alınan 15 akülü engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da 15 akülü engelli aracı dağıtıldı
21.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:58

Afyonkarahisar'da hayırseverlerin desteğiyle alınan 15 akülü engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi üyelerinin girişimleri ve Belçika'da bulunan Emirdağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYAD) desteği ile alınan 15 akülü engelli aracın ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi için İl Genel Meclisi binasında tören düzenlendi.

Yurdunuseven, törende yaptığı konuşmada, ilçe ve köy ziyaretlerinde bu tür taleplerle karşılaştığını ve bunun için girişimler yaptıklarını belirtti.

Yaptıkları çabaların ardından 15 akülü engelli aracını temin ettiklerini dile getiren Yurdunuseven, şöyle konuştu:

"Burada sosyal devlet anlayışını görebiliyoruz. Bundan 15 sene önce Türkiye'de sadece elle itilen tekerlekli sandalyeleri bulmak bile zor iken, toplumumuzun dayanışması ve hükümeti katkıları ile akülü araçları temin edebiliyoruz. Bu bir başlangıç, bundan sonra da devam edecek."

İGM Başkanı Burhanettin Çoban da Afyonkarahisar'da akülü engelli aracı temini noktasında önemli bir yol alındığını kaydetti.

Çoban, "Akülü engelli araçlarında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Engelli bireylerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu taleplerde zaman zaman bizlere geliyor. Bizde yaptığımız girişimlerle bu araçları temin ettik. Artık bu engelli araçları teslim ettiğimiz kardeşlerimiz kendileri gitmek istedikleri yerlere gidebilecek. Onların mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum." diye konuştu.

Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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