Afşin Yurdakul kimdir? Afşin Yurdakul'un babası kimdir? Afşin Yurdakul nerelidir?
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Afşin Yurdakul kimdir? Afşin Yurdakul'un babası kimdir? Afşin Yurdakul nerelidir?

28.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:54
Afşin Yurdakul kimdir? Afşin Yurdakul'un babası kimdir? Afşin Yurdakul nerelidir?

Afşin Yurdakul Habertürk kanalında yer alan programlarda moderatör olarak karşımıza çıkıyor. Afşin Yurdakul hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Afşin Yurdakul kimdir? Afşin Yurdakul'un babası kimdir? Afşin Yurdakul nerelidir?


Afşin Yurdakul Gazetecilik Vakfı'nın ilk kez Türk gazeteciler için açmış olduğu Robert L. Long bursunu kazandı. 27 gazeteciyle birlikte 1 yıl boyunca Harvard Üniversitesi'nde Suriye'deki insanı kriz ile ilgili çalışmalarda bulundu. Peki, Afşin Yurdakul kimdir, nerelidir? Afşin Yurdakul'un babası kimdir?

AFŞİN YURDAKUL KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen sunucu Afşin Yurdakul, üniversite eğitimini Columbia Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Televizyonculuk ve Uluslararası Habercilik bölümünden mezun olarak tamamladı. Afşin Yurdakul mezuniyetinin ardından CBS, Al Jazeera ve SkyNews kanallarında görev aldı. Yurdakul bunun yanı sıra yabancı dergilerde İngilizce olarak çeşitli yazılar kaleme aldı.

Afşin Yurdakul kimdir, nereli? Afşin Yurdakul'un eşi, babası kimdir? Afşin Yurdakul'un mesleği nedir?

Türkiye'de ilk olarak Ntv kanalında görev alan Yurdakul, burada iki yıl burada çalıştıktan sonra Habertürk'e geçiş yaptı. 2013 yılından bu yana Habertürk ekranlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk olarak "Eksen" programıyla karşımıza çıktı, burada kazandığı tecrübenin ardından ise "Nedir Ne Değildir" ve "Habertürk Manşet" programlarının sunuculuğunu yaparak kalitesini ispatlamış oldu.

2018 yılında büyük bir başarı gösterdi ve Gazetecilik Vakfı'nın ilk kez Türk gazeteciler için açmış olduğu Robert L. Long bursunu kazandı. 27 gazeteciyle birlikte 1 yıl boyunca Harvard Üniversitesi'nde Suriye'deki insanı kriz ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Afşin Yurdakul kimdir, nereli? Afşin Yurdakul'un eşi, babası kimdir? Afşin Yurdakul'un mesleği nedir?

Gösterdiği başarı ve Amerika'da yapmış olduğu çalışmaların ardından tekrar Habertürk ekranlarına geri döndü ve görevinin başına geçti.

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