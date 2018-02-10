Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

Uzman Çavuşun annesi dimdik ayakta

MANİSA - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız, memleketi Turgutlu'ya getirildi. Yaralandıktan sonra Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçik daha sonra havayolu ile İzmir'e, oradan da ambulans ile Turgutlu Devlet Hastane getirildi. Harekatta yaralanan Talat Yıldız'ı hastane önünde Turgutlu protokolü karşıladı.

Mehmetçiğin kahramanda yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında Turgutlulu Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan askeri personel ilk önce Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kilis'te ki tedavisi biten Yıldız daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine getirilen Talat Yıldız'ı ailesi ve Turgutlu protokolü karşıladı.

Özel odaya alınan Talat Yıldız'ın annesi Fadime Yıldız'ın dik duruşu gözlerden kaçmadı. "Ağlamayacağım" diyerek yaralı oğluna sarılan anne Fadime Yıldız;" Vatan sağolsun" dedi.

Turgutlu Devlet Hastanesine tedavi altına alınan kahraman mehmetçiğe protokol üyeleri geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Protokol üyeleri Talat Yıldız ve kahraman mehmetçikle gurur duyduklarını ifade ettiler. Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Memleketine getirilen Talat Yıldız'ı, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy karşıladı.