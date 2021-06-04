Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 923 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 923 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 923 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 131 bin 879'a yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 923 bin 889 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 437 bin 544'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 20 artış olduğu halde kıtaya aşı sevkiyatının durma noktasına geldiğini bildirdi.

Açıklamada, yaklaşık 20 Afrika ülkesinin elindeki dozların üçte ikisinden fazlasını tükettiği hatırlatılarak, dünya nüfusunun yüzde 24'ü en az 1 doz aşı olmuş iken Afrika'da nüfusun sadece yüzde 2'sinin aşı yaptırabildiği vurgulandı.

Yaklaşık 1,1 milyar kişinin yaşadığı Sahra Altı Afrika'da yeterli aşı temin edilememesinin yanı sıra bazı ülkelerde halkın aşı kampanyasına katılmak istemediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak