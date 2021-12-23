Afganistan'dan kaçan karısını İstanbul'da bulup öldüren kocaya müebbet hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Afganistan'dan kaçarak Türkiye'ye yerleşen dini nikahlı karısı Elham Atıfı'yı (27) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Muhammedullah Raihan'a müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Muhammedullah Raihan avukatıyla birlikte katıldı.

Müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına bir avukatın da hazır bulunduğu duruşmada, sanık Raihan'ın son savunması alındı.

Raihan, olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Herkesten özür dilerim. Bana bir şans daha verin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım." dedi.

Sanığın avukatı, müvekkilinin üniversite mezunu olduğunu, ölen eşini de çok sevdiğini savunarak, cinayet olayının başlangıcının Afganistan'a uzandığını söyledi.

Maktulün eşine bilgi vermeden Türkiye'ye kaçtığını öne süren sanık avukatı, "Müvekkil ise maktulün peşinden Türkiye'ye gelmiş, 15 gün eşini aramıştır. En sonunda eşini, yanında başka bir erkekle bulmuştur. Ancak maktul, yanındaki erkekle bir ilişkisi olduğunu inkar etmiştir. Akabinde maktul, başka biriyle Almanya'ya gideceğini söylemiştir. Aralarında tartışma çıkınca maktul, demir çubuk ve şırıngayla müvekkile saldırmıştır. Müvekkil ise kablo kullanarak maktulü etkisiz hale getirmiş ve hemen oradan uzaklaşmıştır." diye konuştu.

Sanığın eşinin öldüğünden emniyette haberinin olduğunu iddia eden avukatı, meşru müdafaa kapsamında hareket eden müvekkilinin öldürme kastının olmadığını savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığa verilecek cezada herhangi bir indirimin yapılmaması gerektiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, davanın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açıldığına vurgu yaptı.

Mahkeme, taraflar arasında resmi nikah bulunmaması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Elham Atıfı ile sanık Muhammedullah Raihan'ın Afganistan'da dini nikahlı evli oldukları, tarafların anlaşamaması üzerine Atıfı'nın 2017 yılında Türkiye'ye geldiği anlatılmıştı.

İstanbul Sultangazi'de bir ev tutan Atıfı'nın peşinden 2018 yılında Türkiye'ye kaçak yollarla gelen Raihan'ın, barışmak için 17 Ocak 2018'de eşinin evine gittiği, aralarında tartışma çıktığı bilgisine yer verilen iddianamede, Raihan'ın eşine önce demir çubukla vurduğu, sonrasında ise elektrik kablosuyla boğduğu ifade edilmişti.

İddianamede, olayın ardından kaçak yollarla Afganistan'a dönmek isterken Van'da yakalanan ve İstanbul'a getirilerek tutuklanan sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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