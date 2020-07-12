Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Patu ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda dört güvenlik görevlisi öldü.
12.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:12
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Patu ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda dört güvenlik görevlisi öldü.
Daykundi Valiliği Sözcüsü Abbas Kamyar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Patu ilçesinin Band Ziyaret köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Kamyar, saldırıda dört güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.
Sözcü Kamyar, saldırının ardından çıkan çatışmada 12 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA