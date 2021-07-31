Afganistan'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi
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Afganistan'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

Afganistan'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında bulunan Nuristan vilayetinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında bulunan Nuristan vilayetinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum, basına yaptığı açıklamada, Nuristan'ın Kamdiş ilçesinde 29 Temmuz'da aşırı yağış sonrası sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a çıktığını ifade eden Kayyum, sel sularına kapılan 150'den fazla kişiden halen haber alınamadığını belirtti.

Kayyum, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Afganistan Afetlerle Mücadele Hazırlık İdaresi, sel nedeniyle 150 ev ve 2 köprünün tahrip olduğunu açıkladı.

Açıklamada, bölgenin Taliban kontrolünde olması nedeniyle selzedelere yardım ulaştırılamadığı bildirildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise selzedelere yardım ulaştırmak isteyen kurumlar için kolaylık sağlanacağı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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