Afganistan'da Devlet Abad ilçesi Taliban'dan geri alındı
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Afganistan'da Devlet Abad ilçesi Taliban'dan geri alındı

Afganistan'da Devlet Abad ilçesi Taliban'dan geri alındı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'da, 8 Haziran'da Taliban'ın ele geçirdiği kuzeydeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde hükümet güçleri tekrar kontrolü sağladı.

Afganistan'da, 8 Haziran'da Taliban'ın ele geçirdiği kuzeydeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde hükümet güçleri tekrar kontrolü sağladı.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Devlet Abad ilçesini geri almak için operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyon sonucu Devlet Abad ilçe merkezinin Taliban'dan geri alındığını ifade eden Yuriş, çok sayıda Taliban üyesinin de öldürüldüğünü belirtti.

Yuriş, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında ilçe merkezinde uzak bölgelerde çatışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

En son iki gün önce, ülkenin kuzeyindeki Sar-ı Pul vilayetinin Sayyad ilçesinin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı da 15'i geçti.

BM verilerine göre, Taliban kent merkezleri dışarıda tutulduğunda dahi ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 90 ilçeyi merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin elinde yer alıyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında çekişme sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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