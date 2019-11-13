Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi
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Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.

13.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:16
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi

'da 28 'de yapılan seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.


Afganistan Bağımsız Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avrang Zib, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ilanının belirsiz süreliğine ertelendiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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