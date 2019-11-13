Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi

13.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:16

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi.



Afganistan Bağımsız Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avrang Zib, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ilanının belirsiz süreliğine ertelendiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle