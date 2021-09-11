AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı - Haberler
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AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Genel

- AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

- Afad Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ( AFAD ), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı

AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı

AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı

AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı - Haberler
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