AFAD Başkanı Sezer, depremin ardından ekiplerin Konya'ya sevk edildiğini duyurdu
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Konya'daki deprem sonrası ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
KONYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, Konya'daki deprem sonrası ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Sezer, Twitter'daki hesabından, Konya'da meydana gelen deprem sonrası, AFAD ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. Konya'mıza geçmiş olsun." mesajını paylaştı.
Saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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