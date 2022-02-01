Adnan Polat: Galatasaray bu dönemleri de aşacaktır

"Ben Galatasaray başkanı iken bana tehdit yaptılar, ben o tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim"

"Bir kulübün anayasasının bu kadar detaylı olmaması lazım"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Adnan Polat, Mardin Nusaybin Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri ile İstanbul Piyalepaşa'da bir araya geldi. Polat, organizasyonda sarı kırmızılı takımın gündemine dair de açıklamalarda bulundu.

Polat son olarak, "Siz başkan olsanız Fatih Terim ile ilgili aynı kararı verir miydiniz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geçmişin muhasebesini içeride yöneticiler yapsınlar, tecrübeleri ile ders çıkarmayı bilsinler. Geleceğe bakmamız lazım. Biz önümüze bakalım, çünkü Galatasaray'ın aydınlık günlere ihtiyacı var."