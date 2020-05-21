Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki karantina kaldırıldı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için 6 Mayıs'ta Gölbaşı ilçesinin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "14 günlük karantinanın ardından Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için ilçedeki karantina uygulaması, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA