Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince boş arazide toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin arazide dedektör köpeğiyle yaptığı aramada toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, uyuşturucuyu gömdüğü belirlenen G.B.'yi gözaltına aldı.