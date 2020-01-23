Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

23.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:59
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince boş arazide toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin arazide dedektör köpeğiyle yaptığı aramada toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, uyuşturucuyu gömdüğü belirlenen G.B.'yi gözaltına aldı. 


Kaynak: DHA
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