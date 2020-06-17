Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
17.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:32
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Remzi Tekinhanım (50) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahta-Gerger yolu Çobanpınar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki Gönül (34), Batuhan (8) ve Banu Tekinhanım (6) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA