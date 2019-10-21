Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Onur Erek'in kullandığı 31 AAZ 758 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mahmut Erşahin ve Ali Bilen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta ve Adıyaman'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.