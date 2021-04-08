Adıyaman'da TIR'ın çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, TIR'la çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi, yaralandı.

ADIYAMAN'da, TIR'la çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönünde giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 46 ZE 715 plakalı TIR, önünde giden Mehmet Emin İbiş yönetimindeki 02 HH 496 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile yakınları Semra, Büşra ve Gazal İbiş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN