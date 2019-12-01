Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

01.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:40
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mirza Murat idaresindeki 02 BA 390 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında Ömer Ünsal'ın kullandığı 02 HC 758 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Ünsal (23), buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ünsal'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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