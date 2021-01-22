Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.