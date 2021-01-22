Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)

22.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:09
Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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