Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)
22.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:09
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN