Adıyaman'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

20.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:54
Adıyaman'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da taktığı cerrahi maske içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da taktığı cerrahi maske içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine şüpheli bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, minibüsteki M.G'nin taktığı cerrahi maske içerisinde 3,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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