Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
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Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / GÖLBAŞI (Adıyaman) - Haberler | Güncel
Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinin Nasırlı köyü, koronavirüs tespit edilmesi üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinin Nasırlı köyü, koronavirüs tespit edilmesi üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Gölbaşı'na bağlı Nasırlı köyünde yaşayan bazı kişilerin yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının yayılmasını önlemek için Nasırlı köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde yaşayanlar dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / GÖLBAŞI (Adıyaman)

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